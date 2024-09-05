Türkiye Para Okçulukta Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para okçuluk branşı büyük heyecana sahne oldu. Türkiye, Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık milli takımı ile önemli bir başarıya imza attı.

Takımın Final Mücadelesi

Klasik yayda düzenlenen takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sonucunda Türkiye, 6-2'lik bir skorla rakibine mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Okçulukta Genel Başarı

Paris 2024 okçuluk branşında Türkiye, birer altın ve gümüş madalya ile turnuvayı tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bu sonuç, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.