Türkiye Paralimpik Oyunları'nda Tarih Yazdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarih Yazdı

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen ve 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında süren Paralimpik Oyunları, Türkiye için tarihinde bir milat oldu. Ülkemiz, bu oyunlarda toplam 28 madalya kazanarak altın madalya ve genel madalya sayısında yeni rekorlar kırdı.

Türkiye'nin Madalya Başarısı

Oyunlara katılan milli sporcularımız, 94 kişilik kalabalık bir kafile ile ağır bir sorumluluğun üstesinden geldi. Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile toplamda 28 madalyayı ülkemize kazandırdı.

Umut Ünlü ve Golbol Kadın Milli Takımı

23 yaşındaki milli yüzücü Umut Ünlü, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında iki altın madalya kazanarak, Türkiye’ye tarihteki ilk paralimpik altın madalyasını getirdi. Aynı zamanda bu başarı ile Umut, Türkiye’nin paralimpik oyunlar tarihinde aynı organizasyonda iki altın madalya kazanan ilk sporcu oldu. Golbol Kadın Milli Takımı ise, şampiyon unvanını koruyarak üst üste üçüncü kez altın madalya sahibi oldu.

Para Okçulukta Tarihi Başarı

Öznur Cüre Girdi, 16 yıl sonra para okçulukta Türkiye’nin altın madalya hasretini sona erdirdi. Makaralı yayda altın madalya kazanarak bu alandaki ilk başarıyı elde etti. Ayrıca, paralimpik oyunları tarihindeki ilk madalyalar, özel sporcularımızdan geldi. Aysel Önder, para atletizmde gümüş madalya kazandı.

Çeşitli Branşlarda Önemli Başarılar

Türkiye, 10 farklı branşta madalya kazanarak büyük bir başarı örneği gösterdi. Golbol, okçuluk, yüzme, tekvando ve eskrim gibi branşlarda ayrıca tarihi rekorlar kaydedildi.

Dünya Rekorları

Oyunlarda Aysel Önder, 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarken, Öznur Cüre Girdi da kadınlar makaralı yayda 704 puan ile yeni bir rekor aldı.

Serkan Yıldırım'ın Madalya Mücadelesi

Milli sporcu Serkan Yıldırım, 100 metre T12 sınıfında kazandığı altın madalyayı uluslararası itiraz nedeniyle kaybetti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Türk spor tarihinde pek çok ilki ve başarıyı beraberinde getirdi. Bu başarılar, Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.