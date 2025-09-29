Türkiye Petank Şampiyonası Akyaka'da Sona Erdi

Muğla Ula Akyaka'da düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası sona erdi; 478 sporcu mücadele etti, dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası tamamlandı. 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka'da düzenlenen şampiyonada 478 sporcu mücadele etti.

Dereceye Girenler

Büyük Kadınlar Üçlü Takımlar

1 - Meryem Nilay Özcan, Sevde Naz Ünal, Şevval Köseoğlu, Ayşegül Gürel

2 - Begüm Güzel, İrem Nur Anık, Hatice Dilek, Zeynep Sezgin

3 - Semra Akyol, Yağmur Tosun, Merve Deniz, Gülçin Esen

Ümit Kadınlar Üçlü Takımlar

1 - Sedanur Özsüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz, Aylin Akkuş, Ayşenur Barış

2 - Yağmur Şen, Zehra Büyük, Nisanur Akgül, Zeynep Temizsoy

3 - Ece Keleş, Ada Yılmaz, Nazlı Nur, Azra Çiftçi

Genç Kadınlar Üçlü Takımlar

1 - Selime Buse Kasapoğlu, Fatma Gün, Zeynep Teker, Hasibe Eda Turgut

2 - Eda Uysal, Buğlem Kabasakal, Ilgın Ela Kıvrak

3 - Elanur Öğütveren, Tuana Özlem Nalbant, Cansu Çetin

Büyük Erkekler Üçlü Takımlar

1 - Yusuf Batmaz, Fatih Taşkın, Turan Işıkfener, Metin Tok

2 - Yasin Kaya, Muhammed Erkal, Enes Kırmızıçolak, Kutufeddin Usul

3 - Öner Erdemir, Ahmet Yaratılmış, İhsan Şentürk, Hasan Dündar

Ümit Erkekler Üçlü Takımlar

1 - Hüseyin Önder, İbrahim Ağın, Hüseyin Yılmaz, Bedirhan Üsten

2 - Hacı Bekir Erdinç, Muhammed Yasin Uçankuş, Kamil Yalçın, Mustafa Değer Oğuz

3 - Zekeriya Tuncar, Muhammed Melih Çılgın, Rüstem Erdemir, Cesur Yılmaz

Genç Erkekler Üçlü Takımlar

1 - Ali Kaan Erol, Recep Armağan, Erkan Özer

2 - Mustafa Ecrin Karataş, Bayram Mert Çiftçi, Yasin Gelen

3 - Yasin Aksaç, Ömer Başlı, Rubar Aktürk, Ahmet Can Erdeveci

Şampiyonanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

