Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Heyecanı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, bugün yapılan 3 maçla devam etti. Ligdeki mücadeleler, basketbol severlere keyifli anlar sundu.
18. Hafta Maç Sonuçları
Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları şu şekilde:
- iLab Basketbol - Gaziantep Basketbol: 86-73
- Esenler Erokspor - Haremspor: 81-80
- Carpartner TED Ankara Kolejliler - OGM Ormanspor: 72-61
Her bir karşılaşma, ligdeki takımların kıyasıya rekabetini gözler önüne serdi.