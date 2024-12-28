DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.334.749,36 -0,52%

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında 3 maç oynandı. Maç sonuçları ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:59
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, bugün yapılan 3 maçla devam etti. Ligdeki mücadeleler, basketbol severlere keyifli anlar sundu.

18. Hafta Maç Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları şu şekilde:

  • iLab Basketbol - Gaziantep Basketbol: 86-73
  • Esenler Erokspor - Haremspor: 81-80
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - OGM Ormanspor: 72-61

Her bir karşılaşma, ligdeki takımların kıyasıya rekabetini gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
2
Anadolu Ajansı'na Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Ödül
3
Adana Demirspor'un 84. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
4
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 Yendi
5
Dünya Supersport Şampiyonu Adrian Huertas
6
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor Ziyareti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak