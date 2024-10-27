Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Sonuçlandı

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, büyük bir katılımla sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonda, 43 ilden 237 kulüp temsil edildi.

Katılımcılar ve Madalya Dağılımı

Yaklaşık bin sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 44 farklı kategoride madalyalar dağıtıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, bu şampiyona aynı zamanda 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'da gerçekleştirilecek 2024 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak milli takım için seçme niteliği taşıyordu.