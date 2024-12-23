Türkiye Tekvando Şampiyonası, Ankara'da Başlıyor

Türkiye Tekvando Şampiyonası Ankara'da Düzenlenecek

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, 8-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın merkezi ise Taha Akgül Spor Salonu olacak.

Federasyon yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bu büyük organizasyon erkekler ve kadınlar kategorisinde 8'er sıklette düzenlenecek. Sporseverler ve tekvandocular için heyecan dolu bir hafta bekleniyor.

Bununla birlikte, aynı spor salonunda 15-19 Ocak tarihleri arasında Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın da gerçekleştirileceği bildirildi. Bu iki organizasyon, Türkiye'nin en iyi tekvandocularını bir araya getirerek önemli bir spor etkinliği olarak öne çıkıyor.