Türkiye Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu: 9 Madalya ile Zafer

Türkiye Tekvando Takımı Avrupa’da Zirveye Yerleşti

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Türkiye, 4'ü altın toplam 9 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bu prestijli şampiyonada Türkiye, 9 madalya ile ülkeler sıralamasında birinciliği elde etti.

Başarılarla Dolu Bir Şampiyona

Şampiyonanın sonunda Türkiye, 4 altın ve 5 bronz madalya ile göz doldurdu. Erkek milli takımı, 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Yiğit Maraklı, şampiyonanın en iyi erkek sporcusu unvanına layık görüldü.

Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde sıralandı:

Altın Madalya: Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo), Elif Mutlu (29 kilo)

Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo), Elif Mutlu (29 kilo) Bronz Madalya: Ahmet Eren Aksoy (33 kilo), Osman Nuri Esad Ersan (37 kilo), Ecrin Aydoğdu (29 kilo), İrem Örül (41 kilo), Fatma Zehra Akyazıcı (47 kilo)

Tekvando Federasyonu’ndan Teşekkür ve Hedefler

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, takım halinde şampiyonluğun gurur verici olduğunu belirterek, “Geleceğin şampiyon adaylarının müsabakalarına tanıklık ettik. 4'ü altın olmak üzere 9 madalya ile Avrupa'nın zirvesine çıktık” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, bu başarıları tüm yaş kategorilerinde kalıcı hale getirerek dünyaya 'Türk tekvando ekolü'nü kabul ettirmek istediklerinin altını çizdi. Ayrıca, 10 Kasım münasebetiyle madalyalarını ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 4'ü altın toplam 9 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.