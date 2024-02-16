Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükselmesi, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini etkiledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Play-off turundaki mücadelesinde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıktı.

UEFA ülkeler sıralaması, Galatasaray'ın zaferi sonrasında gözler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 37.600 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu başarı, temsilcimizin son 16 turuna adını yazdırmasıyla daha da önem kazanıyor.





Şu anki ülke sıralamasına göre Türkiye, 37.600 puanla 9. sırada yer alıyor. İlk sırada İngiltere, 100.803 puanla yer alırken, sırasıyla İspanya, İtalya ve Almanya gibi büyük futbol ülkeleri takip ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın başarılı performansıyla Türkiye, ülke puanı sıralamasındaki konumunu koruma ve geliştirme fırsatını değerlendirebilir.

Bu başarıyla birlikte Türk futbolu, Avrupa sahnesindeki varlığını sürdürmekte ve ulusal puan sıralamasında üst sıralara tırmanma potansiyeli taşımaktadır. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı, Türkiye'nin futbol arenasındaki prestijini artırarak gelecekteki organizasyonlarda daha avantajlı bir konuma gelmesine katkı sağlayabilir.