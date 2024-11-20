Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a Yenildi! Play-Off Şansı Sürüyor

Milliler Karadağ'a 3-1 Yenildi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşılaştı. Üzücü bir sonuçla, milliler sahadan 3-1lik yenilgi ile ayrıldı. Bu sonuç, grup aşamasını 2. sırada tamamlamasına neden oldu.

A Ligi Hedefi İçin Şans Sürüyor

Bu mağlubiyet, millilerin A Ligi'ne yükselme umudunu tamamen kaybetmediği anlamına geliyor. Türkiye, play-off oynamaya hak kazanarak, uluslararası arenada daha üst seviyelere çıkma fırsatını elinde tutuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.