Türkiye ve Azerbaycan Savate Milli Takımları Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye ve Azerbaycan ortak kamp yapıyor

Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına yönelik hazırlıklarını, Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte sürdürüyor.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde 14-21 Temmuz tarihleri arasında 11 kadın ve 16 erkek olmak üzere toplam 27 sporcu, Azerbaycan'dan gelen 8 sporcu ile birlikte antrenman yapıyor. Sporcular, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanarak, başarı hedefleri için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Özveriyle Çalışmalarını Sürdürüyorlar

Savate Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Ekrem Pehlivan, 27 yıldır mücadele sporlarıyla ilgilendiğini belirterek, "İki Türk devleti olarak Özbekistan'da yapılacak müsabakalara en iyi şekilde hazırlandık. Burada hem tekniklerini artırıyoruz hem de kondisyon yüklüyoruz. Amacımız, yurtdışında yapılacak müsabakalarda en az 10 altın madalya almak." açıklamasında bulundu.

Pehlivan, Bulgaristan'da 2-6 Temmuz'da yapılan Savate Combat Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiklerini ve milli takımın dikkatleri üzerine çektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, farklı kültürleri görmek amacıyla kamplarını Azerbaycan ile birlikte yapmalarının önemine vurgu yaptı.

Birlikten Doğan Güç

Azerbaycan Savate Milli Takım Antrenörü Taleh Nagizade, her iki ülkenin sporcularının hem teknik hem de kondisyon çalışmaları yaptığını aktararak, "Onlar bizden, biz de onlardan yeni şeyler öğreniyoruz. Birlikten doğan gücü bütün dünyaya göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı milli sporcu Beylerzade Ali, "Burada her şey çok güzel, Türk Milli Takımı ile antrenman yaparak herkesten yeni şeyler öğreniyoruz." dedi. Türk milli takımı sporcusu Ahmet Muhammed Kılıç da, Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini, Azerbaycan Milli Takımı ile antrenmanların da oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Her iki milli takımın sporcuları, şampiyonada bayrağı dalgalandırma konusunda kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına yönelik hazırlıklarını, Azerbaycan Milli Takımı ile omuz omuza sürdürüyor.

Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına yönelik hazırlıklarını, Azerbaycan Milli Takımı ile omuz omuza sürdürüyor.