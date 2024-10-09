Türkiye Voleybolu CEV Avrupa Kurullarında Güçlü Temsil

Türk Voleybolu CEV'de Güçlü Temsil
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk voleybolunun temsilcilerini belirledi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 4 yıllık dönemde CEV Avrupa kurullarında toplam 8 Türk ismin görev alacağı duyuruldu.
Bu durum, Türk voleybolunun uluslararası platformda büyüyen varlığını gösteriyor. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleybolu, kurulduğundan bu yana ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak" ifadelerine yer verildi.
Görev Alacak İsimler
CEV'deki Türk temsilcileri ve görev aldıkları komisyonlar şu şekilde belirlendi:
- Avrupa Voleybol Komisyonu: Nilüfer Başak Shimonsky
- Avrupa Hakem Komisyonu: Aziz Yener
- Avrupa Sağlık Komisyonu: Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç
- Avrupa Hukuk Komisyonu: Avukat Nihal İşçi
- Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu: Ayşe Nihan Karaçam Salkaya
- Avrupa Finans Komisyonu: Simla Türker Bayazıt
- CEV Arabulucu Kurulu Üyesi: İsmail Coşkun
- Avrupa Antrenörlük Komisyonu Başkanı: Ferhat Akbaş
Bu gelişmeler, Türk voleybolunun uluslararası alandaki etkisini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.