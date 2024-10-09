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Türkiye Voleybolu CEV Avrupa Kurullarında Güçlü Temsil

Türk voleybolu, CEV'de 8 temsilciyle ilk kez bu kadar kalabalık bir ekiple yer alacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:08
Türkiye Voleybolu CEV Avrupa Kurullarında Güçlü Temsil

Türk Voleybolu CEV'de Güçlü Temsil

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk voleybolunun temsilcilerini belirledi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 4 yıllık dönemde CEV Avrupa kurullarında toplam 8 Türk ismin görev alacağı duyuruldu.

Bu durum, Türk voleybolunun uluslararası platformda büyüyen varlığını gösteriyor. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleybolu, kurulduğundan bu yana ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak" ifadelerine yer verildi.

Görev Alacak İsimler

CEV'deki Türk temsilcileri ve görev aldıkları komisyonlar şu şekilde belirlendi:

  • Avrupa Voleybol Komisyonu: Nilüfer Başak Shimonsky
  • Avrupa Hakem Komisyonu: Aziz Yener
  • Avrupa Sağlık Komisyonu: Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç
  • Avrupa Hukuk Komisyonu: Avukat Nihal İşçi
  • Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu: Ayşe Nihan Karaçam Salkaya
  • Avrupa Finans Komisyonu: Simla Türker Bayazıt
  • CEV Arabulucu Kurulu Üyesi: İsmail Coşkun
  • Avrupa Antrenörlük Komisyonu Başkanı: Ferhat Akbaş

Bu gelişmeler, Türk voleybolunun uluslararası alandaki etkisini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

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