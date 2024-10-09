Türkiye Voleybolu CEV Avrupa Kurullarında Güçlü Temsil

Türk Voleybolu CEV'de Güçlü Temsil

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk voleybolunun temsilcilerini belirledi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 4 yıllık dönemde CEV Avrupa kurullarında toplam 8 Türk ismin görev alacağı duyuruldu.

Bu durum, Türk voleybolunun uluslararası platformda büyüyen varlığını gösteriyor. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleybolu, kurulduğundan bu yana ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak" ifadelerine yer verildi.

Görev Alacak İsimler

CEV'deki Türk temsilcileri ve görev aldıkları komisyonlar şu şekilde belirlendi:

Avrupa Voleybol Komisyonu: Nilüfer Başak Shimonsky

Nilüfer Başak Shimonsky Avrupa Hakem Komisyonu: Aziz Yener

Aziz Yener Avrupa Sağlık Komisyonu: Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç Avrupa Hukuk Komisyonu: Avukat Nihal İşçi

Avukat Nihal İşçi Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu: Ayşe Nihan Karaçam Salkaya

Ayşe Nihan Karaçam Salkaya Avrupa Finans Komisyonu: Simla Türker Bayazıt

Simla Türker Bayazıt CEV Arabulucu Kurulu Üyesi: İsmail Coşkun

İsmail Coşkun Avrupa Antrenörlük Komisyonu Başkanı: Ferhat Akbaş

Bu gelişmeler, Türk voleybolunun uluslararası alandaki etkisini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.