DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.455,09 1,59%

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Dünya Arenasında Daha Fazla Yer Alacak

Yeni dönemde Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:04
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Dünya Arenasında Daha Fazla Yer Alacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yeni Stratejiler Geliştiriyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun başkanı Abdurrahman Akyüz, federasyonun yeni dönemde dünya arenasında daha fazla yer almayı hedeflediğini açıkladı. Akyüz, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyaya açmak, dünyayla bütünleşmek. Başarılı sporcularımızı, wushunun merkezi olan Çin'de etkili bir eğitime tabi tutup güçlü bir sporcu ve eğitim kadrosu oluşturmak istiyoruz," dedi.

Sporcu Sayısında Büyük Artış

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunda lisanslı sporcu sayısının yalnızca 7-8 bin civarında olduğunu belirten Akyüz, şu an 180 bin lisanslı sporcu olduğunu ve bu sayının 30 binin üzerinde aktif sporcuya ulaştığını ifade etti. Akyüz, federasyonun sporcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Büyük Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Katılımlar

Akyüz, tüm stillerin yer alacağı Büyük Türkiye Şampiyonası'nın 2025 yılı Şubat ayında gerçekleşeceğini ve 3-4 bin sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için milli takım oluşturulacağını ve Türkiye'de Balkan Şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Eğitim Faaliyetlerine Öncülük

Akyüz, antrenörlük ve hakemlik kurslarına devam edeceklerini belirterek, "Kabiliyetli çocukları Çin’e götürüp hem normal hem de spor eğitimlerini vermek üzere bir çalışmamız var," dedi. Wushuya olan ilginin arttığını vurgulayan Akyüz, Türkiye'nin her bölgesinde wushu faaliyetlerinin hızla geliştiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Vizyonu

12 yıl aradan sonra yeniden federasyon başkanı seçilen Akyüz, yaptığı açıklamada, "Makam mevki peşinde değiliz. Bu sporun gönüllü hizmetini veren insanlarız. Spora olan katkımızı artırmak için çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, hedeflerinin dünya şampiyonlarında Türkiye’yi temsil etmek ve wushunun gelişmesine öncülük etmek olduğunu vurguladı.

Wushu Sporunun Önemi

Akyüz, wushuyu dünyanın en güzel ve en faydalı sporu olarak tanımlayarak, "Bu sporu geliştiriyoruz. Gençleri ve çocuklarımızı bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yetiştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 2006'da kurulduğunda lisanslı sporcu sayısının 7-8 bin civarında olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri, Atlı Cirit 1. Lig Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
2
Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
3
Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Oldu
4
Rize Kaçkar Dağları, UTMB Dünya Serisi'ne Ev Sahipliği Yapacak
5
Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile Sahasında Mücadele Edecek
6
Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle Karşılaşma İstatistikleri
7
Pekin Maratonu'nda Zaferler

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor