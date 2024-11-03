Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Dünya Arenasında Daha Fazla Yer Alacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yeni Stratejiler Geliştiriyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun başkanı Abdurrahman Akyüz, federasyonun yeni dönemde dünya arenasında daha fazla yer almayı hedeflediğini açıkladı. Akyüz, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyaya açmak, dünyayla bütünleşmek. Başarılı sporcularımızı, wushunun merkezi olan Çin'de etkili bir eğitime tabi tutup güçlü bir sporcu ve eğitim kadrosu oluşturmak istiyoruz," dedi.

Sporcu Sayısında Büyük Artış

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunda lisanslı sporcu sayısının yalnızca 7-8 bin civarında olduğunu belirten Akyüz, şu an 180 bin lisanslı sporcu olduğunu ve bu sayının 30 binin üzerinde aktif sporcuya ulaştığını ifade etti. Akyüz, federasyonun sporcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Büyük Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Katılımlar

Akyüz, tüm stillerin yer alacağı Büyük Türkiye Şampiyonası'nın 2025 yılı Şubat ayında gerçekleşeceğini ve 3-4 bin sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için milli takım oluşturulacağını ve Türkiye'de Balkan Şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Eğitim Faaliyetlerine Öncülük

Akyüz, antrenörlük ve hakemlik kurslarına devam edeceklerini belirterek, "Kabiliyetli çocukları Çin’e götürüp hem normal hem de spor eğitimlerini vermek üzere bir çalışmamız var," dedi. Wushuya olan ilginin arttığını vurgulayan Akyüz, Türkiye'nin her bölgesinde wushu faaliyetlerinin hızla geliştiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Vizyonu

12 yıl aradan sonra yeniden federasyon başkanı seçilen Akyüz, yaptığı açıklamada, "Makam mevki peşinde değiliz. Bu sporun gönüllü hizmetini veren insanlarız. Spora olan katkımızı artırmak için çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, hedeflerinin dünya şampiyonlarında Türkiye’yi temsil etmek ve wushunun gelişmesine öncülük etmek olduğunu vurguladı.

Wushu Sporunun Önemi

Akyüz, wushuyu dünyanın en güzel ve en faydalı sporu olarak tanımlayarak, "Bu sporu geliştiriyoruz. Gençleri ve çocuklarımızı bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yetiştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 2006'da kurulduğunda lisanslı sporcu sayısının 7-8 bin civarında olduğunu söyledi.