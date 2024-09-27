Türkmen'in Spor Vizyonu: Üniversiteler Arası Dönüşüm

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Adayı Türkmen'den Dönüşüm Vizyonu

4 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu genel kurulunda başkan adayı olarak Mutlu Türkmen, üniversitelerin spor organizasyonlarının ötesinde bir dönüşüm sağlamayı amaçlıyor. Türkmen, İstanbul’daki üniversitelerin temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini paylaştı.

Yeni Vizyon ve Güçlü Ekip

Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, Bostancı'daki Rumeli Üniversitesi Kadıköy Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'nde yapılan istişare toplantısında, “Üniversitenin, üniversiteler arası spor organizasyonlarını düzenleyen yapının ötesinde bir dönüşümü gerçekleştirmek için bulunuyoruz.” dedi. Türkmen, güçlü bir ekiple yeni bir vizyon geliştirmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Öğrencilerin Sporla Buluşması

Türk gençlerinin sporun içinde daha aktif yer almasını arzulayan Türkmen, “Yükseköğretim alanındaki öğrencilerin sporla iç içe olması ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimsemesi için çok sayıda proje oluşturacağız.” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer federasyonlarla iş birliği yaparak projeleri etkili bir şekilde hayata geçireceklerini belirtti.

Standart ve Düzen

Görevde olduğu takdirde, üniversite faaliyetlerinin düzenli ve standart bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak istediklerini vurgulayan Türkmen, kampüslerde öğrencilere aktivite ortamları sunmayı planladıklarını söyledi. “Ulusal ve uluslararası projelerle bu çalışmalara kılavuzluk etmek istiyoruz. Üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyoruz.” dedi.