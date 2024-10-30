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TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u Mağlup Ederek 5. Haftaya Damgasını Vurdu

TÜRŞAD, SMS Grup Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:08
TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u Mağlup Ederek 5. Haftaya Damgasını Vurdu

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor karşısında muhteşem bir performans sergileyerek, maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

TÜRŞAD, mücadele boyunca rakibine üstün bir oyun sergileyerek, setleri etkileyici bir şekilde kazanarak bu ligdeki iddiasını sürdürdü.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

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