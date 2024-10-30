TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u Mağlup Ederek 5. Haftaya Damgasını Vurdu

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor karşısında muhteşem bir performans sergileyerek, maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

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TÜRŞAD, mücadele boyunca rakibine üstün bir oyun sergileyerek, setleri etkileyici bir şekilde kazanarak bu ligdeki iddiasını sürdürdü.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.