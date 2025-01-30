Twente ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Twente - Beşiktaş Maçı Detayları
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında dikkatler, Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek maça çevrildi. Maç, De Grolsch Veste stadyumunda oynanacak.
Maç Hakemleri
Maçın hakemleri olarak Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik (Polonya) görev alacak.
Takım Kadroları
Twente takım kadrosu:
- Unnerstall
- Van Rooij
- Bruns
- Lagerbielke
- Salah-Eddine
- Vlap
- Sadilek
- Rots
- Steijn
- Ltaief
- Van Wolfswinkel
Beşiktaş takım kadrosu:
- Mert Günok
- Svensson
- Emirhan Topçu
- Uduokhai
- Masuaku
- Al Musrati
- Gedson Fernandes
- Rashica
- Rafa Silva
- Muçi
- Immobile
Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bir maç izlemek için hazırlıklarını yapıyor.