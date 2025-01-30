Twente ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Twente - Beşiktaş Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında dikkatler, Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek maça çevrildi. Maç, De Grolsch Veste stadyumunda oynanacak.

Maç Hakemleri

Maçın hakemleri olarak Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik (Polonya) görev alacak.

Takım Kadroları

Twente takım kadrosu:

Unnerstall

Van Rooij

Bruns

Lagerbielke

Salah-Eddine

Vlap

Sadilek

Rots

Steijn

Ltaief

Van Wolfswinkel

Beşiktaş takım kadrosu:

Mert Günok

Svensson

Emirhan Topçu

Uduokhai

Masuaku

Al Musrati

Gedson Fernandes

Rashica

Rafa Silva

Muçi

Immobile

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bir maç izlemek için hazırlıklarını yapıyor.