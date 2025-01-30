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Twente ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Hollanda'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında Twente, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:53
Twente ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Twente - Beşiktaş Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında dikkatler, Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek maça çevrildi. Maç, De Grolsch Veste stadyumunda oynanacak.

Maç Hakemleri

Maçın hakemleri olarak Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik (Polonya) görev alacak.

Takım Kadroları

Twente takım kadrosu:

  • Unnerstall
  • Van Rooij
  • Bruns
  • Lagerbielke
  • Salah-Eddine
  • Vlap
  • Sadilek
  • Rots
  • Steijn
  • Ltaief
  • Van Wolfswinkel

Beşiktaş takım kadrosu:

  • Mert Günok
  • Svensson
  • Emirhan Topçu
  • Uduokhai
  • Masuaku
  • Al Musrati
  • Gedson Fernandes
  • Rashica
  • Rafa Silva
  • Muçi
  • Immobile

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bir maç izlemek için hazırlıklarını yapıyor.

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