U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası: Yalova Termal Belediyespor Liderliğe Oturdu

U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Trabzon’da Sona Erdi

U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katılımıyla Trabzon’da tamamlandı. 50 kilodan 76 kiloya kadar tüm sıkletlerde gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Takım Sıralaması

Şampiyona sonunda oluşan takım sıralamasında Yalova Termal Belediyespor 205 puanla birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 135 puanla ikinci, Ankara ASKİ Spor 130 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ödüller

En teknik sporcu: Tuba Demir

En centilmen sporcu: Beyzanur Akkuş

En centilmen antrenör: Yakup Yağcı

Final Gün Dereceleri

53 kg

1. Şevval Çayır (Yalova Termal Belediyespor) • 2. Fatma Yılmaz (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk) • 3. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) • 3. Zozan Akar (Yalova Termal Belediyespor)

57 kg

1. Emine Çakmak (Yalova Termal Belediyespor) • 2. Aslı Köle (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) • 3. Nazar Kaya (Ankara ASKİ Spor) • 3. Büşra Cengiz (Ankara ASKİ Spor)

62 kg

1. Gülsüm Bingöl (Ankara ASKİ Spor) • 2. Ebru Yılmaz (Trabzon Büyükşehir Belediyesi) • 3. Songül Aydemir (Yalova Termal Belediyespor) • 3. Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

68 kg

1. Ayşe Erkan (Yalova Termal Belediyespor) • 2. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi) • 3. Zeynep Sucu (Ankara ASKİ Spor) • 3. Aslı Ayrıç (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk)

76 kg

1. Bükrenaz Sert (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) • 2. Melisa Sarıtaç (Yalova Termal Belediyespor) • 3. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare) • 3. Nazar Batır (Ankara ASKİ Spor)

İlk Gün Dereceleri

50 kg

1. Zerda Demir (Yalova Termal) • 2. Yağmur Karabacak (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk) • 3. Nil Aktaş (Yalova Termal) • 3. Fatma Kızmaz (İstanbul BB)

55 kg

1. Tuba Demir (Yalova Termal) • 2. Edanur Beytüt (İstanbul BB) • 3. Büşranur Özmez (Çorum İskilip) • 3. Mihriban Sayıcı (Yozgat İl Özel İdare)

59 kg

1. Sevim Akbaş (Trabzon BB) • 2. Suna Durmaz (Aydın Kuşadası Ataspor) • 3. Dilan Tan (Yalova Termal) • 3. Sude Topal (Ankara Aski Spor)

65 kg

1. Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB) • 2. Elif Gündoğdu (Trabzon Karayolları) • 3. Medine Civelek (Samsun Yakakent) • 3. Özlem Sarıaslan (Yalova Termal)

72 kg

1. Haticenur Sarı (Ankara Aski Spor) • 2. Eylem Engin (Edirne Serhad Şehri) • 3. Edanur Kanca (Yalova Termal) • 3. İlayda Cin (İstanbul BB)

