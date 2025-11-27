UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı Golsüz Eşitlik

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Ferencvaros ile ilk yarıyı 0-0 tamamladı. Kaleciler ve direkten dönen toplar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:54
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı Golsüz Eşitlik

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken, gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17.' Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda, kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

24.' Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Dibusz topu kontrol etti.

30.' Marco Asensio'nin pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Archie Brown, son çizgiye inip vuruşunu yaptı; top yan ağlarda kaldı.

33.' Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağından sert şutunda, Dibusz bir kez daha meşin yuvarlağı kurtardı.

35.' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

40.' Cebrails Makreckis'in sağdan kullandığı taç atışında, Barnabas Varga topu aldı ve içeri çevirdi. Ön direkte topla buluşan Bamidele Yusuf'un şutu kalenin yanından çıktı.

45.' Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defans arkasına sarkan Bamidele Yusuf, ceza sahasında plase denedi; meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Ricardo De Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez de Mendiola

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş, Jhon Duran

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ferencvaros: Denes Dibusz, Ibrahim Cisse, Toon Raemaekers, Gabor Szalai, Cebrails Makreckis, Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Cadu, Barnabas Varga, Bamidele Yusuf

Yedekler: Daniel Radnoti, David Grof, Bence Ötvös, Julio Romao, Barnabas Nagy, Callum O’Dowda, Alex Toth, Adam Madarasz, Jonathan Levi, Zsombor Gruber, Lenny Joseph

Teknik Direktör: Robbie Keane

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros)

UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE MACAR EKİBİ FERENCVAROS İLE KARŞILAŞIYOR....

UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE MACAR EKİBİ FERENCVAROS İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE MACAR EKİBİ FERENCVAROS İLE KARŞILAŞIYOR....

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor'dan Futbolculara 100 Milyon TL Ödeme
2
Süper Lig'in Eski Takımları Alt Ligde Zor Günler Geçiriyor
3
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı Golsüz Eşitlik
4
Türk Hava Yolları, CEV Kupası’nda Avarca de Menorca’yı 3-1 Yendi
5
Tedesco'dan Ferencvaros Maçına 3'ü Zorunlu 7 Değişiklik
6
Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros (15') - UEFA Avrupa Ligi
7
Kastamonu Belediyesi'ne Amatör Spor Tepkisi: 'Adaletli Dağıtım' Talebi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?