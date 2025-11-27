UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı Golsüz Eşitlik

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-0 Ferencvaros — İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken, gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17.' Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda, kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

24.' Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Dibusz topu kontrol etti.

30.' Marco Asensio'nin pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Archie Brown, son çizgiye inip vuruşunu yaptı; top yan ağlarda kaldı.

33.' Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağından sert şutunda, Dibusz bir kez daha meşin yuvarlağı kurtardı.

35.' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

40.' Cebrails Makreckis'in sağdan kullandığı taç atışında, Barnabas Varga topu aldı ve içeri çevirdi. Ön direkte topla buluşan Bamidele Yusuf'un şutu kalenin yanından çıktı.

45.' Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defans arkasına sarkan Bamidele Yusuf, ceza sahasında plase denedi; meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Ricardo De Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez de Mendiola

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş, Jhon Duran

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ferencvaros: Denes Dibusz, Ibrahim Cisse, Toon Raemaekers, Gabor Szalai, Cebrails Makreckis, Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Cadu, Barnabas Varga, Bamidele Yusuf

Yedekler: Daniel Radnoti, David Grof, Bence Ötvös, Julio Romao, Barnabas Nagy, Callum O’Dowda, Alex Toth, Adam Madarasz, Jonathan Levi, Zsombor Gruber, Lenny Joseph

Teknik Direktör: Robbie Keane

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros)

UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE MACAR EKİBİ FERENCVAROS İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.