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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye'nin üç temsilcisi de zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:05
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Kritik 5. Hafta Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları yarın, Avrupa'nın dört bir yanında oynanacak. 20.45 ve 23.00 saatlerinde start alacak toplam 18 maç ile takımlar bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Türk Temsilcileri Zorlu Rakiplerle

Galatasaray, 10 puanla 3. sırada yer alırken, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar’la karşılaşacak. Dört maç sonunda 6 puanla 18. sırada bulunan Beşiktaş ise, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te Maccabi Tel-Aviv ile mücadele edecek.

Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada bulunduğu ligde, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

5. Hafta Maç Programı

Aşağıda yarın oynanacak 5. hafta maçlarının programı (TSİ) yer almakta:

  • 20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)
  • 20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (Türkiye)
  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)
  • 20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)
  • 20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)
  • 20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)
  • 20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • 20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)
  • 23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)
  • 23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)
  • 23.00 Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe (Türkiye)
  • 23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)
  • 23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)
  • 23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)
  • 23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • 23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)
  • 23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
  • 23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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