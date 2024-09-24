UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu ilk hafta, yarın gerçekleşecek karşılaşmalarla başlıyor. Bu yıl yeni formatıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.
İlk Maçlar
Türkiye'nin önde gelen takımları, ilk hafta maçlarıyla sahne alacak. Galatasaray, yarın akşam saat 22.00'de RAMS Park’ta Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını misafir edecek. Beşiktaş, aynı gün saat 22.00'de Johan Cruyff Arena'da Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak.
Maç Programı
Aşağıda, ilk hafta maçlarının programı (TSİ) yer almaktadır:
- Yarın:
- 19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)
- 19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)
- 22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)
- 22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)
- 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)
- 22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)
- 22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
- 22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)
- 22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
- 26 Eylül Perşembe:
- 19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)
- 19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)
- 22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)
- 22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
- 22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
- 22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
- 22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
- 22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
- 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)