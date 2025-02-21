UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Belli Oldu: Fenerbahçe ve Diğer Takımlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar belirlendi. Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax, play-off etabını geçti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:52
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Belli Oldu: Fenerbahçe ve Diğer Takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belirlendi. Avrupa'nın en prestijli kulüp futbol turnuvasının play-off etabı, 4 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi. Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak turu geçti.

Play-Off Sonuçları

TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında başarılı bir performans sergileyen dört takım, son 16 turuna yükseldi. Alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • Viktoria Plzen (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 3-0 (0-1)
  • Ajax (Hollanda) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2 (Uzatmalarda) (2-0)
  • Real Sociedad (İspanya) - Midtjylland (Danimarka): 5-2 (2-1)
  • Anderlecht (Belçika) - Fenerbahçe: 2-2 (0-3)

Son 16 Turu Takımları

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ile birlikte AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Ayrıca, Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Kura Çekimi ve Maç Tarihleri

Son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, bu aşamada Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Maçlar ise 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

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