UEFA Avrupa Ligi Play-off Başlıyor: Samsunspor 21 Ağustos'ta Panathinaikos'a Konuk

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turunda İlk Maçlar 21 Ağustos’ta

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 21 Ağustos Perşembe günü sahne alacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında takımlar, grup aşamasına kalabilmek için kritik karşılaşmalar oynayacak.

Samsunspor’un İlk Rakibi: Panathinaikos

Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Karşılaşma, tur atlayacak takımlar için büyük önem taşıyor.

Play-off turu karşılaşmalarının rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Play-off Turunun İlk Maç Programı

19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya)

20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika)

21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz)

Turnuvanın bu aşamasındaki tüm maçlar, takımlar ve taraftarlar için kritik önem taşıyor; heyecan dolu karşılaşmalar, Avrupa sahnesine çıkmak isteyen kulüplerin kaderini belirleyecek.