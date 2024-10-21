UEFA, Halil Umut Meler'i Şampiyonlar Ligi'nde Görevlendirdi

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Önemli Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maçı yönetmek için seçildi. 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında gerçekleşecek.

Maç Detayları

Müsabaka, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Ayrıca, maçın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek.

VAR ve AVAR Hakemleri

Karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görevlendirildi.