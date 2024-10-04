UEFA Konferans Ligi'nde İlk Haftanın Öne Çıkanları

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Haftanın Maç Sonuçları

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Chelsea, Gent'i geçiyor

Turnuvanın önemli takımlarından Chelsea, ev sahibi olduğu maçta Gent ekibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Gecenin en dikkat çekici maçı ise Cercle Brugge ile St. Gallen arasında gerçekleşti. Cercle Brugge, rakibini 6-2'lik farklı bir sonuçla geçti.

İlk Hafta Maç Sonuçları

Molde (Norveç) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

(Norveç) - (Kuzey İrlanda): 3-0 Legia Varşova (Polonya) - Real Betis (İspanya): 1-0

(Polonya) - (İspanya): 1-0 Heidenheim (Almanya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-1

(Almanya) - (Slovenya): 2-1 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Vikingur (İzlanda): 4-0

(Kıbrıs Rum Kesimi) - (İzlanda): 4-0 Astana (Kazakistan) - TSC (Sırbistan): 1-0

(Kazakistan) - (Sırbistan): 1-0 Cercle Brugge (Belçika) - St. Gallen (İsviçre): 6-2

(Belçika) - (İsviçre): 6-2 Dinamo Minsk (Belarus) - Hearts (İskoçya): 1-2

(Belarus) - (İskoçya): 1-2 Noah (Ermenistan) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-0

(Ermenistan) - (Çekya): 2-0 Chelsea (İngiltere) - Gent (Belçika): 4-2

(İngiltere) - (Belçika): 4-2 Kopenhag (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 1-2

(Danimarka) - (Polonya): 1-2 Fiorentina (İtalya) - The New Saints (Galler): 2-0

(İtalya) - (Galler): 2-0 LASK (Avusturya) - Djurgarden (İsveç): 2-2

(Avusturya) - (İsveç): 2-2 Shamrock Rovers (İrlanda) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

(İrlanda) - (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 Lugano (İsviçre) - HJK (Finlandiya): 3-0

(İsviçre) - (Finlandiya): 3-0 Petrocub (Moldova) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4

(Moldova) - (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4 Borac (Bosna Hersek) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-1

Turnuvanın ilerleyen haftalarında takımlar arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumlarda yerlerini alacak.