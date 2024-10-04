DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,8 0,33%
ALTIN
2.930,34 -0,58%
BITCOIN
2.104.706,82 -1,18%

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Haftanın Öne Çıkanları

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Chelsea, Gent'i mağlup etti. İşte sonuçlar...

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:18
UEFA Konferans Ligi'nde İlk Haftanın Öne Çıkanları

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Haftanın Maç Sonuçları

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Chelsea, Gent'i geçiyor

Turnuvanın önemli takımlarından Chelsea, ev sahibi olduğu maçta Gent ekibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Gecenin en dikkat çekici maçı ise Cercle Brugge ile St. Gallen arasında gerçekleşti. Cercle Brugge, rakibini 6-2'lik farklı bir sonuçla geçti.

İlk Hafta Maç Sonuçları

  • Molde (Norveç) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0
  • Legia Varşova (Polonya) - Real Betis (İspanya): 1-0
  • Heidenheim (Almanya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-1
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Vikingur (İzlanda): 4-0
  • Astana (Kazakistan) - TSC (Sırbistan): 1-0
  • Cercle Brugge (Belçika) - St. Gallen (İsviçre): 6-2
  • Dinamo Minsk (Belarus) - Hearts (İskoçya): 1-2
  • Noah (Ermenistan) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-0
  • Chelsea (İngiltere) - Gent (Belçika): 4-2
  • Kopenhag (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 1-2
  • Fiorentina (İtalya) - The New Saints (Galler): 2-0
  • LASK (Avusturya) - Djurgarden (İsveç): 2-2
  • Shamrock Rovers (İrlanda) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
  • Lugano (İsviçre) - HJK (Finlandiya): 3-0
  • Petrocub (Moldova) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4
  • Borac (Bosna Hersek) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-1

Turnuvanın ilerleyen haftalarında takımlar arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumlarda yerlerini alacak.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi Başlıyor
2
Basketbol Sezonu Şimdi Başlıyor
3
Hatayspor, Trabzonspor'u Mersin'de Konuk Ediyor
4
Sivasspor, Göztepe ile Kritik Maçta Karşılaşacak
5
Türk Hentbol Takımları Avrupa Arenasında Mücadele Edecek
6
Başakşehir, Kayserispor ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak