UEFA Konferans Ligi Play-off Turu İlk Maçlarında Sonuçlar Açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu İlk Maçları Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp turnuvasının üçüncü ayağında, temsilcilerimiz RAMS Başakşehir ve Trabzonspor, deplasmanlarında St. Patrick's Athletic ve St. Gallen takımlarıyla 0-0 berabere kaldı.
Maç Sonuçları
- Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0
- Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0
- Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2
- Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3
- Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0
- Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0
- Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0
- Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2
- Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0
- CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
- Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0
- Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1
- Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3
- Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2
- Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1
- Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6
- Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2
- St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0
- Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1
- St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0
- Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
- Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0
Turnuvanın rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.