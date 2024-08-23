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UEFA Konferans Ligi Play-off Turu İlk Maçlarında Sonuçlar Açıklandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi; Türk ekipleri berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:12
UEFA Konferans Ligi Play-off Turu İlk Maçlarında Sonuçlar Açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp turnuvasının üçüncü ayağında, temsilcilerimiz RAMS Başakşehir ve Trabzonspor, deplasmanlarında St. Patrick's Athletic ve St. Gallen takımlarıyla 0-0 berabere kaldı.

Maç Sonuçları

  • Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0
  • Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0
  • Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2
  • Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0
  • Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0
  • Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0
  • Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2
  • Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0
  • CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
  • Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0
  • Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1
  • Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3
  • Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2
  • Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1
  • Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6
  • Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2
  • St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0
  • Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1
  • St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0
  • Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
  • Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0

Turnuvanın rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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