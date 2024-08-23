UEFA Konferans Ligi Play-off Turu İlk Maçlarında Sonuçlar Açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp turnuvasının üçüncü ayağında, temsilcilerimiz RAMS Başakşehir ve Trabzonspor, deplasmanlarında St. Patrick's Athletic ve St. Gallen takımlarıyla 0-0 berabere kaldı.

Maç Sonuçları

Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0

(Ermenistan) - (Slovenya): 1-0 Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0

(Polonya) - (Kosova): 2-0 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2

(Çekya) - (Macaristan): 2-2 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3

(Litvanya) - (Galler): 0-3 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0

(Kıbrıs Rum Kesimi) - (Azerbaycan): 6-0 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0

(İsveç) - (Slovenya): 1-0 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0

(Norveç) - (Kazakistan): 2-0 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2

(İsveç) - (Almanya): 1-2 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0

(Danimarka) - (İskoçya): 2-0 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

(Romanya) - (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0

(İzlanda) - (Andorra): 5-0 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1

(Hırvatistan) - (Slovenya): 1-1 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3

(İtalya) - (Macaristan): 3-3 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2

(Ukrayna) - (İspanya): 0-2 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1

(Sırbistan) - (Belçika): 0-1 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6

(Polonya) - (Belçika): 1-6 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2

(Faroe Adaları) - (Finlandiya): 2-2 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir : 0-0

(İrlanda) - : 0-0 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1

(Cebelitarık) - (Kuzey İrlanda): 2-1 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor : 0-0

(İsviçre) - : 0-0 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

(Fransa) - (Yunanistan): 2-1 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0

Turnuvanın rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.