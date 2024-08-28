UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu: RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic Berabere Kaldı

Ramazan Başakşehir - St. Patrick's Athletic: İlk Yarı Sonucu

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamındaki kritik rövanş maçı, RAMS Başakşehir ile İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic arasında oynandı. İlk yarıda her iki takım da kaleye gitmeyi başaramadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 5. dakikasında Elbouzedi, sağ kanattan hareketlenerek ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Ancak Melia'nın penaltı noktasından yaptığı yerden vuruş, kaleci Muhammed Şengezer tarafından kurtarıldı.

8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasıyla Piatek, savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruş, direğin yanından auta gitti.

29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla buluşan Berkay Özcan, ceza sahasında kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Ancak Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gol iznini vermedi.

Her iki takımın da etkili olduğu anlar yaşanmasına karşın, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda bakalım neler olacak.