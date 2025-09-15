UEFA Raporu: Belçika Gençlere Şans Verdi, Türkiye ve Yunanistan 30+ Futbolculara Süre Tanıdı

UEFA Raporu: Gençlere Şans Veren ve Deneyime Yönelen Ligler

YUNUS KAYMAZ - UEFA'nın "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporu, geçen sezon Avrupa liglerindeki oyuncu profillerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Belçika genç yıldızlara öncelik verdi

Rapora göre Belçika Ligi, ligdeki toplam dakikaların %50'sini 23 yaş altı oyunculara ayırarak Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Bu grubun içinde 20 yaş altı futbolcular toplam dakikaların %9'unu oluşturdu.

Trendyol Süper Lig'de ise 20 yaş altı oyuncuların forma giyme oranı %3 olarak ölçüldü; bu oran İspanya, İtalya ve Almanya ile aynı seviyede. 23 yaş altı oyuncular özelinde Fransa %38, İngiltere %32, İspanya %31 ve İtalya %28 pay alırken, Almanya ve Türkiye %18 ile listede aynı düzeyde yer aldı.

Öte yandan Türkiye %33 ve Yunanistan %35 ile 30 yaş ve üstü oyunculara en çok süre tanıyan ligler arasında öne çıktı.

Kulüp bazında ise Fransız ekip Strasbourg, lig dakikalarının %90'ında 23 yaş ve altı oyunculara görev vererek genç kadroyu en aktif kullanan takım oldu. Strasbourg'un bu yaklaşımı, takımın Chelsea'yi satın alan konsorsiyuma ait olmasıyla da raporda vurgulandı.

Teknik direktör değişimleri ve görev süreleri

Raporda, geçen sezon Avrupa genelinde 719 teknik direktörün görevine son verildiği, bu rakamın pandemi döneminde 815'e kadar yükseldiği belirtildi. 2024-2025 sezonunda ise Türkiye'de 30 teknik direktör görevden alınarak Avrupa'nın ilk 20 ligi arasında en yüksek sayıya ulaşıldı. İtalya'da 24, İspanya'da 13, İngiltere, Fransa ve Almanya'da ise 11 teknik adam görevine son verildi.

Avrupa kulüplerinin %60'ı en az bir kez teknik direktör değiştirdi. Türk kulüplerindeki değişikliklerin %70'i sezon devam ederken, %30'u sezon başlamadan gerçekleşti. Teknik direktörlerin ortalama görev süresi bakımından Norveç 2,7 yıl ile en üst sırada yer alırken, Türkiye 0,4 yıl ortalama ile alt sıralarda kaldı. Diğer ortalamalar ise şöyle: İngiltere 1,5, Almanya 1,4, İspanya ve Fransa 1, İtalya 0,9.

İspanyol teknik direktörlere talep yüksek

2024-2025 sezonunda en çok aranan antrenörler İspanyollar oldu. Bir UEFA ülkesinin en üst iki liginde 63 İspanyol teknik adam görev yaparken, diğer kıta federasyonlarını da eklediğinde bu sayı 99'a yükseldi. UEFA ülkelerinde görev yapan diğer yabancı çalıştırıcı sayıları ise İtalyanlar 48, Portekizliler 43 olarak kaydedildi.

Maç süreleri kısaldı

Üst düzey Avrupa liglerinde ortalama maç süresi bir önceki sezona göre %5 azalarak 98,5 dakikaya indi. Premier Lig maçları ortalama 99,7 dakika ile en uzun süreye sahip olurken, Serie A maçları ortalama 97,2 dakika ile en kısa süreli maçları barındırdı.

UEFA müsabakalarında ise ek süre ortalaması 2023-2024 sezonundaki 7,9 dakikadan 2024-2025 sezonunda 6,2 dakikaya düştü. Ayrıca, 100 dakikadan uzun süren maçların sayısı önceki sezona göre %7 azaldı.

Rapor, Avrupa futbolundaki genç yetenek gelişimi, teknik kadro istikrarı ve maç dinamiklerine dair önemli bir görünüm sunuyor.