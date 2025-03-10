UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın itibarıyla başlıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunun bu kritik aşamasında, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak takımlar belli olacak.
Yarın ve 12 Mart Çarşamba günü, toplamda 8 karşılaşma gerçekleştirilecek. İlk olarak yarın, aşağıdaki maçlarla şanslar belirlenecek:
Rövanş Maçları Programı (TSİ)
- Yarın:
- 20.45 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz) [1-0]
- 23.00 Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) [1-0]
- 23.00 Inter (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) [2-0]
- 23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Bayern Münih (Almanya) [0-3]
12 Mart Çarşamba günü ise, şu karşılaşmalar gerçekleştirilecek:
- 20.45 Lille (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) [1-1]
- 23.00 Aston Villa (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) [3-1]
- 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Real Madrid (İspanya) [1-2]
- 23.00 Arsenal (İngiltere) - PSV (Hollanda) [7-1]
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Taraftarlar heyecan dolu maçları büyük bir merakla bekliyor.