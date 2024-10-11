UEFA Uluslar Ligi: Türkiye ile Karadağ Berabere Kaldı

UEFA Uluslar Ligi Mücadelesi

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki önemli karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda takımlar 0-0 eşitlikte durumdaydı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 9. dakikasında Türkiye, Abdülkerim Bardakcı'nın ortasıyla etkili bir atak geliştirdi. Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu kaleci Nikic tarafından son anda kurtarıldı.

12. dakikada Türkiye, sağ taraftan bir korner kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında, Merih Demiral iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı; ancak top az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada ise Karadağ, sağ kanattan köşe atışı kazandı. Camaj'ın orta-şut karışımı vuruşu kaleye yöneldi fakat kaleci Uğurcan Çakır, topu son anda kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı sonunda takımların catışması 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda taraflar galibiyet için mücadele edecek.