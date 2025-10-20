Uğur Çiftçi Ameliyat Oldu — Sivasspor Kaptanının Menisküs Operasyonu Başarılı

Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından artroskopik menisektomi operasyonu geçirdi; rehabilitasyon süreci başladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:53
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ameliyat edildi.

Operasyon ve rehabilitasyon süreci

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından artroskopik menisektomi operasyonunu başarıyla geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam edecektir. Geçmiş olsun kaptan."

Takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin, ligin 9. haftasında oynanan Serikspor maçında sakatlandığı açıklanmıştı.

