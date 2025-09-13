Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2

Uğurcan Çakır, Eyüpspor karşısında Galatasaray formasıyla ilk maçında 2-0'lık galibiyete katkı sağlayıp gol yemedi; zaferi aile üyelerine armağan etti ve kulübe katkı vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:31
Eyüpspor 0-2 Galatasaray: Uğurcan Çakır'tan İlk Maç Sonrası Mesaj

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Milli kaleci Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına konuştu.

Uğurcan, takıma katılmaktan memnun olduğunu belirterek, "Galip geldiğimiz için de mutluyum. İlk maçlar genellikle zor oluyor. Takıma alışmam, onları tanımam zor. Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İnşallah haftaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u da yeneriz." ifadelerini kullandı.

Muslera'ya övgü

Fernando Muslera ile transfer öncesinde sık sık görüştüğünü söyleyen Uğurcan, "Muslera'nın beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu seviyorum. Müthiş bir profesyonel. Çok başarılı bir kaleci. Kendisi Galatasaray'da çok büyük işler başardı. Umarım ben de Galatasaray ile onun yakaladığı başarılara ulaşabilirim." dedi.

Takım içi uyum ve hedefler

Takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını vurgulayan milli kaleci, "Burada milli takımdan arkadaşlarım var. Icardi, Torreira ve Sanchez de çok iyi çocuklar. Galatasaray, son 3 sezonun şampiyonu. Ben, Galatasaray'ın gelecek başarılarına katkı sağlamak istiyorum. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atarız." sözlerine yer verdi.

Taraftara mesaj ve kişisel acı

29 yaşındaki Uğurcan, taraftarlara seslenerek, "Taraftarın sevgisine layık olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bundan taraftarın şüphesi olmasın. Galatasaray ile uzun yıllar başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Kişisel bir kaybı da paylaşan kaleci, "Buruk bir sevinç oldu benim için. İki gün önce kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya'da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin, teyzemin ve eniştemin başı sağ olsun. O, beni bu formayla görmek çok istiyordu. Hatta transferimden sonra çok mutluydu. Ben de bu galibiyeti teyzeme, enişteme ve kuzenime armağan ediyorum." dedi.

