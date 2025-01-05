Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Rekorlarla Tamamlandı

Adana, 15. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinlikte erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Kenyalı Christine Kioko birinciliği elde etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yarı maraton, Fuzuli Caddesi'nde start aldı. Atletler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı tarafından verilen işaretle 21 kilometrelik parkurda koşmaya başladı.

Dereceler ve Ödüller

Yarışmanın sonunda erkekler kategorisinde Hüseyin Can, 1 saat 4 dakika 53 saniye ile birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise Christine Kioko, 1 saat 12 dakikalık derecesiyle liderliğini ilan etti.

Organizasyon kapsamında ayrıca 10 kilometrelik maraton ve halk koşusu etkinlikleri de düzenlendi. Bazı katılımcılar, halk koşusuna evcil hayvanlarıyla katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları takdim edildi.

Yarışta Dereceye Giren Sporcular

Erkekler:

1. Hüseyin Can - 1.04.53

2. Ian Kimutai (Kenya) - 1.05.16

3. Ersin Tekal - 1.06.10

Kadınlar:

1. Christine Kioko (Kenya) - 1.12.00

2. Ruth Jebet (Bahreyn) - 1.12.38

3. Bahar Yıldırım - 1.12.46

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu düzenlendi. 10 kilometrelik maraton ile halk koşusunun da yapıldığı organizasyona, 89'u yabancı olmak üzere 3 bin 795 kişi katıldı. Fuzuli Caddesi'nden başlayan yarışta kentin tarihi mekanlarından da geçen koşucular, daha sonra Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu düzenlendi. 10 kilometrelik maraton ile halk koşusunun da yapıldığı organizasyona, 89'u yabancı olmak üzere 3 bin 795 kişi katıldı. Fuzuli Caddesi'nden başlayan yarışta kentin tarihi mekanlarından da geçen koşucular, daha sonra Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.