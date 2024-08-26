Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası Gerçekleşti

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul, 23-25 Ağustos tarihleri arasında uluslararası düzeyde birçok sporcunun katıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, çocuk kategorisinde 8 farklı ülkeden toplamda 330 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Müsabakalardan Sonra Ödül Töreni Düzenlendi

Gerçekleştirilen heyecan dolu mücadelelerin ardından, dereceye giren sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Bu özel organizasyon, karate sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra yeni yeteneklerin keşfedilmesine de katkıda bulundu.

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyona çocuklar kategorisinde 8 ülkeden 330 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.