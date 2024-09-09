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Ümit Milli Takım'da Sakatlık Şoku: İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ ve Arif sakatlıkları nedeniyle San Marino maçı kadrosundan çıkarıldılar.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:01
Ümit Milli Takım'da Sakatlık Şoku: İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımında Sakatlık Sorunu

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yarın San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman kadrodan çıkarıldılar. Bu durum, takımın San Marino karşısındaki şansını da etkilemesi bekleniyor.

Mücadele Bilgileri

Ümit Milli Takım, San Marino ile yarın, 21 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

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