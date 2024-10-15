Ümit Milli Takım, Norveç'e 5-1 Yenildi

Ümit Milli Takımın Son Maçı

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun 10. ve son maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu, Norveç: 5 - Türkiye: 1 olarak belirlendi.

Elemelerdeki Performans

Ay-yıldızlı ekip, son maç öncesinde gruptan çıkma ihtimali bulunmamasına rağmen mücadele etti. Ancak bu mağlubiyetle birlikte, gruptaki 5. yenilgisini almış oldu.

Maçın Detayları

Norveç, güçlü futbolu ile rakibini zor durumda bırakırken, Türk genç futbolcuları da tecrübe kazandıkları bir maç oynamış oldu. Sonuç, Ümit Milli Takım için üzeri çizilmiş bir turnuvanın sonunu simgeliyor.