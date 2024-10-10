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Ümit Milliler, Letonya ile Karşılaşacak

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım, yarın Letonya'yı ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:50
Ümit Milliler, Letonya ile Karşılaşacak

Ümit Milli Takım Letonya'yı Ağırlıyor

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Letonya ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Daniyar Sakhi (Kazakistan Futbol Federasyonu) olacak.

Grup Durumu

Grup 6 takımından oluşurken, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip 10 puanla 4. sıradadır. Letonya ise 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

Finallere Kalma Şansı

Grup liderleri ve en iyi 3 grup ikincisi, Slovakya'da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanacak. Türkiye, A Grubu'ndaki son iki maçı öncesi ikinci sırada bulunan İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki 7 puan fark nedeniyle finallere kalma şansını kaybetmiş durumda.

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