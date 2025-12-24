DOLAR
Ünal Alihan Kavlak, Altay'ın İlk Devrede Parlayan İsmi

Altay’ın 20 yaşındaki forveti Ünal Alihan Kavlak, TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk devrenin son 4 maçında 3 gol atarak takımın yükselişine liderlik etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:31
TFF 3. Lig 4. Grup'ta son 4 maçta 3 golle dikkat çekti

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta ligin ilk yarısını üst üste aldığı galibiyetlerle kapatarak düşme hattından uzaklaştı. Siyah-beyazlı ekipte bu dönem öne çıkan isim ise 2005 doğumlu ve 20 yaşındaki golcü Ünal Alihan Kavlak oldu.

Bahis cezaları nedeniyle hücum hattında yaşanan eksikler, genç oyuncuyu ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Ünal Alihan, ilk devrenin son 4 maçında 3 gol atarak takımın skor yükünü çekti ve galibiyetlerde önemli pay sahibi oldu.

Genç futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk golünü geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Anadolu karşısında kaydetti. Ardından 1-0 kazanılan Çoruhlu FK maçında galibiyet golünü atan Ünal Alihan, Nazilli Belediyespor karşısında da fileleri havalandırdı ve böylece son 4 maçta 3 gole ulaştı.

Ünal Alihan, bahis cezası bulunan Ali Kızılkuyu ile birlikte takımın en golcü isimleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in ligin ikinci yarısında da genç oyuncuya forma vermeye devam edeceği ve onu ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline getirmeyi planladığı öğrenildi.

Bahis cezalarının sona ermesiyle bazı oyuncular takıma döndüğünde bile, Ünal Alihan’ın formayı kaybetmesinin beklenmediği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

