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Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Erzurum'da Tamamlandı

Erzurum'da gerçekleşen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:05
Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Erzurum'da Tamamlandı

Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Erzurum'da Sona Erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlanarak spor severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Üniversiteler Kış Sporları Oyunları kapsamına dahil olarak, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kadınlarda toplam 8, erkeklerde ise 9 takımın mücadele ettiği turnuvanın final gününde sporcular, buz üzerinde avantaj sağlamak için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Final Sonuçları

Müsabakaların final karşılaşmalarında kadınlarda Erzurum Teknik Üniversitesi birinci, Atatürk Üniversitesi ikinci ve İstanbul Üniversitesi üçüncü olurken; erkeklerde ise Atatürk Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci ve Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü olarak finish line'a ulaştı.

Bu organizasyon, üniversiteler arası rekabeti ve kardeşliği güçlendirirken, sporcuların kabiliyetlerini sergileme fırsatı sundu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlarda 8, erkeklerde ise 9 takımın yarıştığı müsabakaların final gününde sporcular dereceye girmek için buz üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlarda 8, erkeklerde ise 9 takımın yarıştığı müsabakaların final gününde sporcular dereceye girmek için buz üzerinde kıyasıya mücadele etti.

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