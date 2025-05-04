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Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'da başlayan Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası, 49 üniversiteden 185 sporcunun katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 21:13
Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da Gerçekleştirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Bu önemli organizasyona, 49 üniversiteden 185 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Yıldız'dan Açıklamalar

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal ve sporcu gelişimini destekleme amacını vurguladı. Yıldız, geleceğin beden eğitimi öğretmenleri, spor antrenörleri ve yöneticileri için muaythai'nin disiplin, saygı ve dostluk gibi değerler kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

TÜSF Başkanı Türkmen'den Destek Mesajı

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarılar diledi. Şampiyonanın 7 Mayıs Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

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