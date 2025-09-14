Üsküdar Belediyespor, Deplasmanda Ortahisar'ı 30-29 Yendi - Hentbol Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:04
Üsküdar Belediyespor, Deplasmanda Ortahisar'ı 30-29 Yendi - Hentbol Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor, Deplasmanda Ortahisar'ı 30-29 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig | 2. Hafta

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelede karşılaşmanın ilk yarısı Üsküdar Belediyespor'un 11-10 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-29 galip ayrıldı.

Maç skoru: Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 29 - 30.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe - Trabzonspor: İlk Yarı 1-0 | Trendyol Süper Lig
2
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
3
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2. Hafta Sonuçları — 2025-26
4
EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon
5
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası İlk Kez Ankara'da
6
Zecorner Kayserispor-Göztepe: Gisdol "Maç bizim adımıza zor geçti", Stoilov "Adil sonuç"
7
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye