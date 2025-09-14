Üsküdar Belediyespor, Deplasmanda Ortahisar'ı 30-29 Yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig | 2. Hafta
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u mağlup etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelede karşılaşmanın ilk yarısı Üsküdar Belediyespor'un 11-10 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-29 galip ayrıldı.
Maç skoru: Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 29 - 30.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yendi.