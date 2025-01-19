Üsküdar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u 30-26 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kırşehir Belediyespor'u 30-26 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:09
Üsküdar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u 30-26 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Üsküdar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde heyecan dorukta! Üsküdar Belediyespor, 12. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 30-26 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ev sahibi ekip, maçın ilk yarısını 16-10 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 30-26 kazanarak, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

Daha önce 11 kez mağlup olan Kırşehir Belediyespor ise, bu sonuçla ligdeki zorlu mücadelesine devam ediyor. Üsküdar Belediyespor’un bu galibiyeti, ayrıca takıma moral kaynağı oldu.

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