VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi açılışında Zeren Spor'u 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında VakıfBank, konuk olduğu Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:49
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi açılışında Zeren Spor'u 3-1 yendi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi açılışında Zeren Spor'u 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu açılış maçı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sezonun ilk karşılaşmasında VakıfBank sahadan galip ayrılarak lige başarılı bir başlangıç yaptı. Mücadele boyunca iki takımın da oyun temposu ve mücadeleci performansı dikkat çekti.

Sonuç: Zeren Spor 1 - VakıfBank 3.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Zeren Spor ile VakıfBank takımları, TVF Ziraat...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Zeren Spor ile VakıfBank takımları, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Zeren Spor oyuncusu Anna Lazareva (7) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Zeren Spor ile VakıfBank takımları, TVF Ziraat...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Sofya'da Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu: Bulgaristan-Türkiye İş İnsanları Milli Maç Öncesi Buluştu
3
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Sürüyor
4
Arda Güler İlk 11'de, Real Madrid Valladolid'i 3-0 Yenerek 4 Puanla İkinci Sırada
5
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor
6
Galatasaray'da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıt Heykeli Açıldı
7
Runkara Yarı Maratonu'nda Hirut Jemberu ve Obadiah Kiplangat Rop öne çıktı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?