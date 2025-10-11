VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi açılışında Zeren Spor'u 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu açılış maçı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sezonun ilk karşılaşmasında VakıfBank sahadan galip ayrılarak lige başarılı bir başlangıç yaptı. Mücadele boyunca iki takımın da oyun temposu ve mücadeleci performansı dikkat çekti.

Sonuç: Zeren Spor 1 - VakıfBank 3.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Zeren Spor ile VakıfBank takımları, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Zeren Spor oyuncusu Anna Lazareva (7) rakipleriyle mücadele etti.