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Vatandaş Diplomat Projesi ile Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği, milli sporcuların katıldığı panelde sporun uluslararası temsil gücü ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:43
Vatandaş Diplomat Projesi ile Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili

Vatandaş Diplomat Projesi

Türkiye'nin sporda küresel temsiline odaklanan "Vatandaş Diplomat Projesi" kapsamında bir panel düzenlendi. İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda, sporun kültürel diplomat olarak rolü ele alındı.

Spor Elçileri Paneli

Moderasyonunu TRT Spor sunucusu Buket Sevinç Aykının yaptığı panelde, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, eski milli güreşçi Taha Akgül, milli para okçu Öznur Cüre Girdi ve milli boksör Esra Yıldız Kahraman yer aldı.

Neslihan Demir'in Görüşleri

Sporda birleştirici gücün önemine dikkat çeken Neslihan Demir, "Spor, iletişim kurmamızı sağlıyor. Yurtdışında ülkemizi temsil etmek büyük bir keyif." dedi. Ayrıca, unutamadığı ani hatıralarını paylaştı; olimpiyatlarda bayrak taşıma anını duygusal bir şekilde anımsadı.

Öznur Cüre Girdi'nin Perspektifi

Paralimpik şampiyon Öznur Cüre Girdi, her sporcu gibi ülkesi için yarışmaya başladığını belirtti ve "Kendime 'keşkelerle ayrılmayacağım' diyorum." ifadeleriyle hatıralarını paylaştı. Olimpiyat madalyasının önemi hakkında düşüncelerini açıkladı.

Taha Akgül'ün Başarıları ve Vizyonu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları sonrası sporu bırakmayı düşündüğünü, ancak spor kültürünün toplumda yerleşmesi gerektiğini vurguladı. Sporcuların üzerindeki yükü azaltmanın önemine dikkat çekti.

Esra Yıldız Kahraman ve Boksun Önemi

Boksör Esra Yıldız Kahraman, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmenin değerini ifade etti. Boks sporunun cinsiyet algıları üzerinden eleştirilmesine karşı çıkarak, "Boks, yumruk almadan yumruk atabilme sanatıdır" dedi.

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