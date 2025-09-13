Victor Osimhen, Süper Lig'in En Pahalı Transferi: Galatasaray 75 Milyon Avro Ödedi

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen için 75 milyon avro bonservis ödeyerek Trendyol Süper Lig tarihinin en pahalı transferine imza attı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:20
Victor Osimhen, Süper Lig'in En Pahalı Transferi

DOSYA HABER - Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu, Galatasaray'ın Napoli'den aldığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen oldu.

Rekor Bedel: 75 Milyon Avro

Galatasaray'ın Osimhen için açıkladığı 75 milyon avro bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar olarak kayda geçti. Kulüp yetkililerinin açıklaması, transferin ligdeki mali çıtasını yukarı taşıdı.

Transfer, sezonun transfer hareketliliğinde dikkat çeken bir hamle olarak öne çıkarken, futbol ve transfer gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

