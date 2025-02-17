Vinicius Junior, Portekiz'de FC Alverca Kulübünü Satın Aldı

Vinicius Junior'dan Önemli Yatırım Hamlesi

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketiyle birlikte Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.

Hisse Satışı Detayları

Portekiz spor gazetesi Record tarafından bildirilen habere göre, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricardo Vicintin, kulüpteki hisse payının %70 ila %80'ini Vinicius'un da dahil olduğu İspanyol ve Brezilyalı yatırımcılara devretti.

FC Alverca'nın Durumu

FC Alverca, Portekiz 2. liginde şu anda ikinci sırada yer alıyor ve 1. ligine yükselme olasılığı taşıyor. Klüp, tarihsel olarak 5 sezon boyunca Portekiz 1. liginde mücadele göstermiştir. Ayrıca, Alverca'nın Brezilya futboluyla sıkı bir bağı bulunmaktadır; bu bağlamda şu anda kadrosunda 15 Brezilya kökenli futbolcu barındırıyor.

Diğer Yatırımcılar

Vinicius, Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim değil. Fransız yıldız Kylian Mbappe de geçtiğimiz yıl, 20 milyon avroluk yatırım yaparak Fransız 2. lig kulüplerinden SM Caen'i almıştı.