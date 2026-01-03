Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0 - Galatasaray 3

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca Galatasaray kontrolü elinde tutarak setleri farklı skorlarla kazanmayı başardı.

Maç Detayları

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Skor: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0 - Galatasaray 3

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dk. (30, 33, 20)

Kadrolar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır, Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla, Eylül Akarçeşme Yatgın

Galatasaray’ın dengeli ofans ve servis performansı, Aydın temsilcisinin setlerde istediği ritmi kuramamasına neden oldu. Ev sahibi ekip zaman zaman toparlansa da üç seti birden kaybederek sahadan puansız ayrıldı.

