Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:55
Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0 - Galatasaray 3

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca Galatasaray kontrolü elinde tutarak setleri farklı skorlarla kazanmayı başardı.

Maç Detayları

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Skor: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0 - Galatasaray 3

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dk. (30, 33, 20)

Kadrolar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır, Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla, Eylül Akarçeşme Yatgın

Galatasaray’ın dengeli ofans ve servis performansı, Aydın temsilcisinin setlerde istediği ritmi kuramamasına neden oldu. Ev sahibi ekip zaman zaman toparlansa da üç seti birden kaybederek sahadan puansız ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

