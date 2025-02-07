Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Maç Programı

Voleybol Haftası Maç Programı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 21'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek. İşte haftanın maç programı:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
- 13.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Arkas Spor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
- 13.00 TÜRŞAD - Fenerbahçe Medicana (Adilcevaz)
- 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Halkbank (Akkuş)
- 15.00 Altekma - İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
- 17.00 Spor Toto - Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
- 19.30 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
NOT: Ziraat Bankkart - Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.
Vodafone Sultanlar Ligi
9 Şubat Pazar:
- 13.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
- 15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
- 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
- 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Beşiktaş (Cengiz Göllü)
- 15.00 Sarıyer Belediyespor - Zeren Spor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
- 16.30 Fenerbahçe Medicana - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
- 18.00 Bahçelievler Belediyespor - Aras Kargo (Hasan Doğan)