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Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Maç Programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 21'inci ve Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20'nci hafta programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:04
Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Maç Programı

Voleybol Haftası Maç Programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 21'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek. İşte haftanın maç programı:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

  • 13.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Arkas Spor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
  • 13.00 TÜRŞAD - Fenerbahçe Medicana (Adilcevaz)
  • 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Halkbank (Akkuş)
  • 15.00 Altekma - İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
  • 17.00 Spor Toto - Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 19.30 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Ziraat Bankkart - Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi

9 Şubat Pazar:

  • 13.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
  • 15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Beşiktaş (Cengiz Göllü)
  • 15.00 Sarıyer Belediyespor - Zeren Spor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 16.30 Fenerbahçe Medicana - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor - Aras Kargo (Hasan Doğan)

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