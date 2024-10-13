Voleybolda Galatasaray HDI Sigorta'nın Dominasyonu

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Heyecanı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

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Adilcevaz'da gerçekleşen karşılaşmada Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve birçok voleybolsever maçı takip etti.

Galatasaray HDI Sigorta, bu galibiyetle ligdeki iddiasını daha da güçlendirmiş oldu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ikinci haftasında TÜRŞAD, evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ikinci haftasında TÜRŞAD, evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.