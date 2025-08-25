Voleybolda Vodafone Sultanlar ve SMS Grup Efeler Ligi Başlangıç Tarihleri Bir Hafta Ertelendi

Değişiklik Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili kararı nedeniyle 2025-26 sezonunun 1. devre tarihleri yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 1. devresi, daha önce duyurulan 5 Ekim-14 Aralık tarihlerinden alınarak 12 Ekim-21 Aralık tarihlerine ertelendi.

Aynı şekilde SMS Grup Efeler Ligi'nin 1. devresi de 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde oynanacak.

2. Devre ve AXA Sigorta Kupa Voley

Liglerin 2. devre tarihleri değişmedi. Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı 3 Ocak 2026-14 Mart 2026, Efeler Ligi'nin 2. yarısı ise 11 Ocak 2026-22 Mart 2026 tarihlerinde sürecek.

Öte yandan FIVB Yönetim Kurulu kararı sebebiyle AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kadınlardaki grup maçları 7-9 Ekim, erkeklerdeki grup karşılaşmaları ise 20-22 Ekim tarihlerine alındı.