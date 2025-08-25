DOLAR
Voleybolda Vodafone Sultanlar ve SMS Grup Efeler Ligi Başlangıç Tarihleri Bir Hafta Ertelendi

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonları, FIVB kararıyla 1. devre tarihleri bir hafta ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:44
Değişiklik Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili kararı nedeniyle 2025-26 sezonunun 1. devre tarihleri yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 1. devresi, daha önce duyurulan 5 Ekim-14 Aralık tarihlerinden alınarak 12 Ekim-21 Aralık tarihlerine ertelendi.

Aynı şekilde SMS Grup Efeler Ligi'nin 1. devresi de 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde oynanacak.

2. Devre ve AXA Sigorta Kupa Voley

Liglerin 2. devre tarihleri değişmedi. Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı 3 Ocak 2026-14 Mart 2026, Efeler Ligi'nin 2. yarısı ise 11 Ocak 2026-22 Mart 2026 tarihlerinde sürecek.

Öte yandan FIVB Yönetim Kurulu kararı sebebiyle AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kadınlardaki grup maçları 7-9 Ekim, erkeklerdeki grup karşılaşmaları ise 20-22 Ekim tarihlerine alındı.

