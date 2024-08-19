Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı: En Genç 2600 ELO'lu Satranççı

Yağız Kaan Erdoğmuş'un Elde Ettiği Başarı

Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay tarafından övgüyle anıldı.

2600 ELO'yu Geçen En Genç Satranççı

Tulay, Erdoğmuş'un 2600 ELO puanını aşarak satranç tarihinde bunu başaran en genç sporcu olması dolayısıyla "Gerçekten büyük başarı!" ifadelerini kullandı. Yağız Kaan, dünya genelinde "satranç dahisi" biçiminde tanımlanarak dikkatleri üzerine çekti.

Abu Dabi Satranç Festivali'nde Başarı

Bu yıl Nisan ayında 12 yaş, 9 ay ve 30 günlükken büyükusta (GM) unvanını almayı başaran Yağız Kaan, Abu Dabi Satranç Festivali'nde 3 turda topladığı 2,5 puanla 2601 ELO'ya ulaşarak bu unvana sahip olan en genç isim oldu.

Gelecek için Ümit Veriyor

Tulay, Türk satrancının başarı hikayesinin altyapıdan gelen gençlerin sayesinde büyüyeceğine inanarak, "Geleceğimizin usta gençleri ile daha parlak olacak. GM Yağız Kaan'ı tebrik ediyor, ona, ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.