Yağmur Toylan: Fizyoterapist Anne Desteğiyle Olimpiyat Hedefi

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yağmur, annesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında başladığı spor tırmanışta yükselmeye devam ediyor. 17 yaşındaki milli sporcu, 2028 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Kariyer, Başarılar ve Hedefler

Annesinin teşvikiyle spora başlayan Toylan, bugüne kadar birçok derecenin sahibi oldu. Samsun'da 18-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda birinci oldu. Haftanın 6 günü yoğun antrenman programı uygulayan sporcu, Avrupa ve dünya kupalarına katılmayı; en büyük hayali olarak da olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor.

Milli sporcu AA muhabirine yaptığı açıklamada hedefi doğrultusunda disiplinli çalıştığını belirtti. Performans ve hazırlıklarına dair sözleri şöyle:

"Bu nedenle beslenmeme dikkat ediyorum. Yağ oranının, düşük kasların ise güçlü olması gerekiyor. Kaslarımın ince ama dayanıklı olmasına özen gösteriyorum."

Tırmanışın tüm vücut kaslarının güçlü olmasını gerektiren bir spor olduğuna dikkat çeken Toylan, bugüne kadar 20'den fazla birincilik, 10'un üzerinde ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini aktardı. Ayrıca, 2019'da Balkan Şampiyonasına katıldığını, pandemi sürecinde performans düşüşü yaşadığını ancak sonrasında toparlandığını söyledi.

Ailenin ve Annenin Rolü

Toylan en büyük desteği annesinden aldığını vurguladı ve annesiyle ilgili şunları söyledi:

"Annem fizyoterapist. Evde ağrıların ve sakatlıklarım konusunda bana profesyonel destek veriyor. Fizyoterapiyi sevmemin sebeplerinden biri de spor fizyoterapisti olarak ilerlemek istemem."

Oyuncunun aile desteğini öne çıkaran sözleri sürdü:

"Annem benim en büyük destekçilerimden bir tanesi. Fizyoterapi olsun imkanlar olsun her zaman beni destekledi. Sakatlığım olduğunda ilk gittiğim kişi annem."

Çocuk fizyoterapisti olan anne İmran Erkanat Toylan ise kızının hem spor hem meslek olarak bu alanda ilerlemesinden gurur duyduklarını belirtti. İmran Erkanat Toylan, Yağmur'un küçük yaşlardan beri tırmanışa ilgisinin olduğunu ve hareket becerilerinin çok iyi olduğunu aktararak, "Yağmur'un hareket becerileri çok iyiydi. Bu yeteneğini daha da güvenli hale getirmek için tırmanış sporuna yönlendirdim. Kızımın hem spor hem meslek olarak bu alanda ilerlemesi bizi gururlandırıyor." dedi.

Yağmur Toylan, disiplinli çalışmalarını sürdürürken annesinin mesleki birikimi ve moral desteğiyle hem rehabilitasyon hem de performans yönetiminde avantaj sağlamaya devam ediyor.

Annesinin teşvikiyle spor tırmanışa başlayan 17 yaşındaki Yağmur Toylan, branşında 2028 yılındaki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.